Disabilità, testimonianze e idee. Il confronto alla Misericordia

Un confronto a 360 gradi fra soggetti diversi, per arrivare a proposte e idee di lavoro sul tema della disabilità. Si è svolto ieri, alla Misericordia di San Mauro a Signa, il convegno "L’arte della comunità partecipata – Io, persona con disabilità, scelgo la libertà", voluto dal consigliere comunale Abukar Aweis Mohamed. Ad aprire i lavori, il videomessaggio della ministra alla disabilità, Alessandra Locatelli, che ha fatto il punto sulle iniziative del governo in questo ambito. Quindi i saluti del sindaco di Signa Giampiero Fossi, seguiti da un’introduzione dello stesso Abukar Aweis Mohamed. L’incontro è andato poi avanti abbinando testimonianze a illustrazioni tecniche: della Sds fiorentina Nord Ovest ha parlato il dirigente Massimo Bigoni; del meccanismo Pass l’infermiera Chiara Selmi della Asl Toscana Centro; della disabilità a scuola Francesca Bini, dirigente del comprensivo di Signa; dell’attività dei Comuni, Davide Lacangellera di Anci Toscana. Poi l’intervento di Lucia Nizzero (Spi Cgil Signa) su come ottenere aiuti economici. Infine le testimonianze delle associazioni, con Cristiano Bencini (Trisomia 21), Massimo Diodati (Uici Toscana) e Barbara Gonella (Aisla Firenze).