Disabili e barriere, il Comune dice stop

Fiesole dà l’avvio al Peba, ovvero il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento di cui le Amministrazioni devono dotarsi per garantire l’accessibilità di spazi ed edifici pubblici a tutti. Dopo l’affidamento nel mese di luglio, della redazione del Piano, il Comune ha nominato oggi la Garante dell’informazione e della partecipazione, l’architetto Stefania Antonelli, che dovrà assicurare la visibilità e la partecipazione dei cittadini a tutti gli step di redazione del piano. "La partecipazione delle associazioni e deicittadini è determinante per la redazione del piano Peba, - dice il sindaco Scaletti - perché per rendere Fiesole vivibile e accessibile per tutte e tutti, è necessario avere uno sguardo quanto più completo possibile sul nostro territorio. Ci rendiamo conto che Fiesole, presenta numerose criticità, e proprio per questo dobbiamo fare una mappatura minuziosa, e dobbiamo ricevere il maggior numero di input dai concittadini per consentirci di arrivare a una soluzione realmente migliorativa della qualità della vita di tutte e tutti" Proprio in vista di questo obiettivo, è stato pubblicato sul sito un questionario rivolto a cittadini e associazioni per apportare il proprio contributo, seguendo le istruzioni online.

D.G.