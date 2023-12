Dino Campana, la casa va al Comune. Trovate le risorse per l’acquisto

La casa nella quale visse il poeta Dino Campana (foto) a Marradi diverrà di proprietà pubblica. Da quando i proprietari dell’immobile decisero di metterlo sul mercato per un importo di circa 140 mila euro, il Comune d aveva manifestato l’interesse per acquisire la struttura al patrimonio pubblico, per allestirvi, in futuro, una casa museo dedicata al noto poeta. Il problema era quello di trovare i fondi e così il sindaco di Marradi ha fatto entrare in gioco l’Unione dei Comuni del Mugello. E nella seduta di ieri il consiglio dell’Unione ha approvato lo stanziamento delle risorse per l’acquisizione dell’immobile. "E’ un momento importante per Marradi, per la sua valorizzazione e per tutto il territorio : lo è per tutti essendo Dino Campana e la sua poesia, patrimonio della cultura internazionale – sottolinea il sindaco Triberti -. Non appena ultimati i passaggi burocratici ci sarà da lavorare tutti insieme per rendere la Casa del Poeta una casa museo aperta al pubblico, e luogo di eventi e di confronto culturale. Con il sogno, prima o poi, di portare a Marradi l’opera "Il più lungo giorno" oggi custodita alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e di proprietà della Fondazione Cr Firenze".

Paolo Guidotti