"Diamo un futuro al nostro Pd". Carmignani lancia la sfida

"Dare un futuro al partito": è questa la prima sfida che si è posto il neo segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani (nella foto). Dopo il congresso di sabato pomeriggio al circolo Rinascita, è tempo infatti di gettare le basi per il lavoro che aspetta la nuova segreteria. "Sarà ufficializzata nei prossimi giorni – spiega – e sarà composta al massimo da una decina di persone". Nomine che sanciranno il nuovo corso del Pd e che faranno seguito a un’altra novità che Carmignani ha voluto sottolineare: "Siamo riusciti a fare rinascere i Giovani Democratici e non è stato un obiettivo banale da raggiungere". Ma Carmignani punta sui giovani: "Deve esserci la ‘presunzione’ di poter camminare anche con le loro gambe nel rinnovamento della linea politica". A cominciare dalla volontà di "ripartire dalle persone e dalle loro opinioni, dal desiderio di stare fra la gente e nei circoli", aspetto, quest’ultimo, che il segretario ha voluto evidenziare in modo particolare. "Dobbiamo responsabilizzarci tutti, giovani e meno giovani, e la partecipazione al congresso, andata oltre le aspettative e con numeri che non si vedevano da tempo, mi ha fatto capire che la voglia di fare c’è, è fondamentale che iscritti e simpatizzanti si sentano parte del nuovo progetto. Da cosa inizieremo? Da una conferenza programmatica sui temi del territorio".

Pier Francesco Nesti