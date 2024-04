Della Lunga, tris a Lastra. Nespoli è il re della crono

Due giornate intense per il ciclismo e oggi, lunedì, si chiude il ’Trittico Regionale’ per i dilettanti con la corsa che scatterà alle 14 dalla Rocca di Montemassi, alle porte di Grosseto, per raggiungere il Castello di Albola nel Chianti dopo 131 chilometri. Nelle prime due gare apertura trionfale a Lastra a Signa nel Trofeo 70° Anniversario Casa del Popolo Tripetetolo della Hopplà Petroli Firenze, grazie al velocista aretino Francesco Della Lunga al suo terzo successo stagionale, che ha regolato un gruppo di 30 corridori dopo un ottimo lavoro della squadra fiorentina, alla sua settima vittoria nel 2024. Ai posti d’onore Buda e Rocchetta, quindi Baseggio e Magli al termine di una gara condotta a quasi 45 di media. Nella cronoscalata del Montalbano di 7 chilometri e 700 metri (partenza da Capraia Fiorentina dei 92 atleti), il successo è stato ottenuto dal non ancora ventenne Lorenzo Nespoli, della MB Bank Colpack Ballan società bergamasca, che ha piazzato anche al secondo posto il ceco Novak, con un ritardo di appena un secondo, mentre l’ungherese Valent è giunto quarto. La terza piazza a Parravano, mentre i due titoli toscani della montagna sono andati all’Elite Matteo Niccoli (già vincitore del titolo nel 2023) e all’Under 23 Francesco Vignini, entrambi portacolori della Maltinti Banca Cambiano. Nella classifica della Challenge dopo le prime due prove, in testa Della Lunga e Nespoli con 20 punti. Nel gran premio della montagna primo posto invece per Belleri e Nespoli con 5 punti.

Nel Giro della Valdigreve per allievi, successo e maglia di Campione Provinciale fiorentino per Lorenzo Luci del G.S. Iperfinish che sul traguardo di Greve in Chianti ha regolato il gruppo e nell’ordine Nieri della Fosco Bessi Bessi di Calenzano, il compagno di squadra del vincitore Roggi, Mazzarello e Mezzasalma. Alla gara grevigiana 77 partenti e media finale di 41 orari. A San Leolino in provincia di Arezzo si è imposto tra gli juniores il trentino Alessio Magagnotti davanti al valdarnese Riccardo Del Cucina ed a Gabelloni. Infine nelle due gare esordienti di Perignano il successo di Diego De Stefano (Butese) nella gara del primo anno, e di Duccio Menici della Fosco Bessi Calenzanop che ha preceduto il suo compagno di squadra Gabriele Fratoni ed Elia Caorsi.