Degustazione itinerante di sake per Yōkai

Un laboratorio sulle onomatopee giapponesi, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, oggi alle 17; e domani alle 17,30 una speciale visita guidata con degustazione di sake sono le proposte di questo fine settimana nelle sale di ’Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi’, la mostra in corso fino al 3 novembre al Museo degli Innocenti. Lorenzo Ferraboschi (nella foto), massimo esperto di sake e co-fondatore di Sake Company, il primo negozio online dedicato a questa eccellenza giapponese, accompagnerà in una raffinata degustazione ’itinerante’ di sake, attraverso le sale della mostra. Nel corso del viaggio tra le stampe del XVIII e XIX secolo e le altre opere esposte, si assaggeranno alcune delle migliori bottiglie di sake, appositamente selezionate per l’occasione, in un perfetto equilibrio tra arte e gusto.