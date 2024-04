De Martino, tutti gli eventi

Torna la festa del Primo Maggio all’Istituto Ernesto De Martino. A Villa San Lorenzo al Prato (via Scardassieri 47), dalle 12 di domani la sede dell’istituto e i suoi archivi saranno aperti. Dopo il pranzo, dalle 15, in programma musiche e canti con le voci di numerosi artisti: Le Musiquorum, le Ribelli in cor, Or’coro, il Coro Bella Ciao di Fiesole e Ginevra di Marco insieme a Andrea Salvatori, Pino Gulli, Francesco Magnelli. Dalle 1600, nel prato, un angolo dedicato ai più piccoli con le letture del narratore e lettore Michele Neri, il Raccontastorie. Interverranno durante il pomeriggio il sindaco Lorenzo Falchi e il Collettivo di fabbrica Lavoratori GKN Firenze. L’ingresso è libero e gratuito.