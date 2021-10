Firenze, 30 ottobre 2021 - Scende in piazza Arcigay Firenze dopo l'affossamento del ddl Zan. Una manifestazione che si svolge in contemporanea in diverse parti d'Italia. L'appuntamento di Firenze è in piazza della Repubblica. Proprio a Firenze, la manifestazione ha avuto un prologo sotto le finestre di Italia Viva, formazione politica considerata dai manifestanti tra i "colpevoli" dell'affossamento del ddl.

I manifestanti che hanno esposto uno striscione con scritto 'Forza Italia Viva, trova la differenza'. Cori e slogan vengono gridati dai partecipanti alla manifestazione contro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e contro la linea adottata dal partito in relazione al Ddl Zan. L'iniziativa è stata proposta dal gruppo "Love My Way".

In piazza della Repubblica c'era il grosso della manifestazione contro l'affossamento del ddl Zan. Diverse centinaia di persone hanno partecipato, con diversi interventi da parte dei rappresentanti delle varie sigle che avevano organizzato l'evento. "Basta alle destre e alle finte sinistre, basta alle ingerenze del Vaticano", hanno detto i manifestanti. Una dimostrazione non violenta e nella quale praticamente tutti i partecipanti avevano indosso la mascherina.

"Stiamo facendo la storia - dicono gli organizzatori - E' la prima volta che tutte le organizzazioni Lgbtqia+ sono insieme in una piazza, unite". La protesta è contro un Paese "che per quanto riguarda i diritti rimane indifferente. E' stata distrutta l'attenzione verso le nostre comunità. Il mandante morale di tutti i reali d'odio d'ora in poi sarà lo Stato, che ha deciso di difendere i carnefici e non le vittime".