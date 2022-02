Firenze, 11 febbraio 2022 - Il tasso di contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti scende in tutte le province toscane sotto quota 150, eccetto Livorno, che per il terzo giorno consecutivo è maglia nera della regione, con un tasso a 153 e 505 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Tra i comuni, è invece Montieri, nelle colline metallifere grossetane, a registrare il tasso di incidenza più alto nei dati di venerdì 11 febbraio: 433, con 5 nuovi contagi in un paese di poco più di un migliaio di abitanti. Al 6 febbraio scorso, come riporta la pagina Facebook del Comune, si contavano complessivamente 14 positivi.

LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, diffuso come gli altri dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti. Una 'mappa' di dove circola di più il virus, utile anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per aumentare il livello di attenzione sui territori che riportano un significativo aumento dei casi. Ecco i dati di venerdì 11 febbraio.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Livorno 153 (505 nuovi casi)

Arezzo 142 (478 nuovi casi)

Grosseto 139 (303 nuovi casi)

Pistoia 137 (398 nuovi casi)

Lucca 125 (477 nuovi casi)

Prato 123 (315 nuovi casi)

Massa-Carrara 116 (221 nuovi casi)

Firenze 110 (1.093 nuovi casi)

Pisa 109 (456 nuovi casi)

Siena 101 (266 nuovi casi)

I dati per comune



Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il comune 'maglia nera' è Sambuca Pistoiese, con un tasso di incidenza di 336 e 5 nuovi casi su una popolazione di poco meno di 1.500 abitanti. Segue Firenzuola, in provincia di Firenze, unico comune con tasso sopra quota 200 (esattamente 288). Il virus circola anche in due comuni della provincia di Pistoia – Larciano (174) e Agliana (172) – e sullo stesso territorio comunale di Pistoia, dove il tasso è di 167 e si registrano 151 nuovi casi nelle 24 ore.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, resta alta la circolazione del virus a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, anche se il suo tasso scende in un giorno da 315 a 307. Seguono due comuni in provincia di Lucca, cioè Pescaglia, a 292, e Coreglia Antelminelli, a 269, quindi Lajatico, in provincia di Pisa, a 235 e Vagli Sotto, in provincia di Lucca, che sfiora quota 229.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre a Montieri, che registra nei dati odierni il tasso di incidenza più alto, troviamo Montemignaio, piccolo paese del Casentino, in provincia di Arezzo, a quota 382, dovuto a 2 nuovi contagi su 522 abitanti. Il Comune, che aveva riaperto tutti gli uffici al pubblico senza alcuna limitazione, in questi giorni, proprio per l'alto numero di contagi, ha reintrodotto l'obbligo per i cittadini di prendere l'appuntamento prima di recarsi agli sportelli. Dopo Montemignaio seguono, sempre con un tasso di incidenza superiore a 300, altri due comuni in provincia di Arezzo: Laterina Pergine Valdarno (354) e Monterchi (353).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Pistoia 167 (151 nuovi casi)

Grosseto 153 (125 nuovi casi)

Livorno 151 (235 nuovi casi)

Carrara 142 (86 nuovi casi)

Prato 128 (248 nuovi casi)

Arezzo 128 (125 nuovi casi)

Pisa 127 (113 nuovi casi)

Lucca 125 (111 nuovi casi)

Firenze 120 (431 nuovi casi)

Siena 103 (55 nuovi casi)

Massa 97 (65 nuovi casi)