Firenze, 5 febbraio 2022 - Nelle ultime 24 ore restano 14 i comuni che non registrano nuovi casi giornalieri di Covid. Grosseto, la provincia che nei dati del 4 febbraio risultava in testa per tasso di contagiati giornalieri ogni centomila abitanti, scende al terzo posto. E' invece Livorno la provincia toscana dove il virus corre di più, con 792 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ed è proprio nel livornese che si registra il comune 'maglia nera' della Toscana, Sassetta, che su una popolazione di 477 persone conta 4 nuovi casi Covid nelle 24 ore, con un tasso che raggiunge quasi quota 839.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, fornito quotidianamente dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti e quanto impattano, perciò, su un determinato territorio. Ecco tutti i dati a livello provinciale e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Livorno 240 (792 nuovi casi)

Lucca 203 (774 nuovi casi)

Grosseto 194 (424 nuovi casi)

Prato 187 (479 nuovi casi)

Pisa 182 (756 nuovi casi)

Firenze 174 (1.716 nuovi casi)

Siena 165 (434 nuovi casi)

Pistoia 163 (474 nuovi casi)

Arezzo 155 (523 nuovi casi)

Massa-Carrara 145 (276 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) resta alta la circolazione del virus a Marradi, con un tasso che cresce da 335 a 469, con 14 nuovi casi Covid. Al secondo posto il comune di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, con un tasso di 451, dovuto a 9 casi giornalieri. Seguono, a distanza, Vernio (17 casi, tasso a 280), in provincia di Prato, Serravalle Pistoiese (30 casi, 257 di tasso), in provincia di Pistoia, e Calenzano (46 nuovi contagi e tasso di 254), in provincia di Firenze.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre alla maglia nera della regione, Sassetta, altri due piccoli borghi registrano un'alta circolazione del virus: Vagli Sotto, in provincia di Lucca, con un tasso di 572 e 5 nuovi casi, e Zeri, in provincia di Massa Carrara, con 5 nuovi casi e un tasso di 502. Seguono, sopra quota 400, Villa Collemandina (tasso di 474), Suvereto (461), Volterra (445), Campiglia Marittima (433), Castelnuovo di Garfagnana (417) e Campo nell'Elba (410).

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il tasso giornaliero per centomila abitanti si mantiene sotto quota 500. Primo comune per circolazione del virus è Buonconvento, nelle crete senesi, con 13 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un tasso di 420. Al 3 febbraio scorso nel paesino si contavano 73 positivi al Covid e 20 persone in quarantena per contatto stretto. Seguono, sempre sopra quota 400, Monterchi, con 7 nuovi casi e tasso di quasi 412, Loro Ciuffenna (410), Montalcino (403) e Seggiano (402).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 247 (202 nuovi casi)

Livorno 243 (380 nuovi casi)

Lucca 198 (176 nuovi casi)

Firenze 187 (673 nuovi casi)

Siena 185 (100 nuovi casi)

Prato 182 (352 nuovi casi)

Pisa 181 (161 nuovi casi)

Pistoia 160 (145 nuovi casi)

Carrara 157 (95 nuovi casi)

Arezzo 148 (145 nuovi casi)

Massa 133 (89 nuovi casi)