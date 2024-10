Danneggia auto in sosta per strada. I carabinieri arrestano un 25enne. Fermato dopo un raid in via Bronzino

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere stato sorpreso dai militari mentre stava danneggiando alcune auto in sosta in via del Bronzino a Firenze. L’uomo, cittadino gambiano, è stato fermato dopo che aveva tentato di nascondersi uscendo dall’abitacolo di una vettura. Il giovane, bloccato e perquisito, aveva con sé un cacciavite e un insieme di oggetti prelevati da tre auto in sosta nelle vicinanze, tutte con i vetri in frantumi. L’uomo è stato arrestato, al termine del rito direttissimo gli è stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Firenze. Sabato i carabinieri hanno anche arrestato un 39enne di nazionalità peruviana sorpreso dal personale di vigilanza di un negozio del centro storico a rubare una borsa di lusso. Anche per lui arresto convalidato e obbligo di dimora nel comune di residenza.