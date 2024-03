Dal 18 al 24 marzo si è svolta la "Settimana d’azione contro il razzismo": ormai alla XX edizione, prevede iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale, per accrescere la coscienza interculturale tra i giovani nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni. Anche noi alunni della scuola media "Dante Alighieri" di Incisa abbiamo partecipato al progetto "Dall’Io al Noi: percorsi per crescere insieme" condotto dal Movimento di cooperazione educativa e promosso dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). In incontri-laboratorio abbiamo potuto in primis confrontarci su cosa fosse per noi il razzismo. L’obiettivo è sensibilizzare e far accrescere la coscienza interculturale. "La Costituzione repubblicana, dopo la Liberazione volle sancire solennemente, all’articolo tre, la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini, anche con l’espressione ‘senza distinzione di razza" ha ribadito il presidente Mattarella di fronte alle guerre in corso nel mondo, oltre ai riflessi sociali, che fanno riemergere pregiudizi di ogni tipo. "Non è il momento di rimanere passivi e chi è indifferente è colpevole" ha detto Liliana Segre, che in Senato presiede una Commissione speciale su intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio. Nella promozione della cultura dell’accoglienza la scuola può svolgere un ruolo fondamentale, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni gli strumenti culturali, critici e creativi per combattere gli stereotipi, incentivando un contesto dove si possa imparare a vivere con l’altro, cercando sempre di comprendere il valore della diversità.