Dalla Valdisieve fino a Sanremo. Bongi pizzaiolo per il festival

Dalla Valdisieve a Sanremo. Da eccellenza locale a protagonista dei sapori nell’ambito di uno dei più importanti eventi italiani dell’anno. Al prossimo festival della canzone italiana ci sarà spazio anche per i prodotti che arrivano dal nostro territorio. Andrea Bongi, il titolare della pizzeria Centrale di Pontassieve e de I Francescani di San Francesco Pelago, sarà infatti al centro delle degustazioni disponibili a Sanremo. Le amministrazioni di Pontassieve e Pelago si congratulano con il pizzaiolo già decisamente noto in Valdisieve. Lui, dal 12 al 15 febbraio prossimi, sarà nella città dei fiori e capitale della musica italiana dove servirà le sue pizze. La pizza e il Festival di Sanremo sono infatti due eccellenze italiane, che trovano occasione d’incontro in un luogo decisamente cult.

Tra i pizzaioli ufficiali ci sarà anche Andrea Bongi, che diventerà in questo modo protagonista con degustazioni, showcooking e molto altro ancora, portando in trasferta e raccontando un po’ del territorio dove vive e lavora. "Siamo contenti per Andrea – dicono in una nota i sindaci Carlo Boni e Nicola Povoleri, che non hanno mancato di congratularsi con Bongi –. Una figura che aggiunge ai numerosi premi riconosciuti al suo talento in questi anni anche questo importante bollino. Da parte nostra - concludono i sindaci - siamo orgogliosi per questo suo successo, portando a lui i complimenti da parte di tutte le nostre comunità".

Leonardo Bartoletti