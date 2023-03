Dalla scuola alle Gallerie degli Uffizi Raddoppiano le visite dedicate agli studenti

Più che raddoppiata, con effetto immediato, la quota giornaliera per le visite scolastiche negli spazi degli Uffizi, passando da 1585 persone a 3600. Un aumento per rispondere alla sempre crescente domanda di scuole interessate a portare le classi alle Gallerie, senza rinunciare però ad una visita di qualità: come per tutti i gruppi, anche quelli scolastici potranno essere al massimo di 16 persone, insegnantiaccompagnatori e guide incluse, agli Uffizi e in Palazzo Pitti; a Boboli invece la soglia massima sarà di 28 a gruppo. L’accesso sarà come sempre scaglionato e su prenotazione obbligatoria. L’ingresso è gratuito fino ai 18 anni di età e ha il costo di 2 euro fino a 25 anni. Il direttore Eike Schmidt: "In questi anni abbiamo visto una crescita dei giovanile mai registrata prima - afferma il direttore Eike Schmidt –. Abbiamo dunque deciso di raddoppiare il contingente degli ingressi loro dedicati".