Dalla scuola ai bus, il maxi sciopero. Migliaia in città: è rischio paralisi

di Monica Pieraccini

Traffico, disagi per i pendolari, servizi pubblici a singhiozzo. Non basterà probabilmente la riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore per evitare problemi alla circolazione in questo venerdì in cui si sovrappongono varie proteste.

Allo sciopero generale proclamato a livello nazionale si aggiunge lo sciopero aziendale del servizio urbano di Autolinee Toscane che interesserà la fascia oraria 17-21. A Firenze, inoltre, si svolgerà la manifestazione regionale organizzata da Cgil e Uil contro la manovra del governo.

Secondo i sindacati, "migliaia di persone" arriveranno in pullman e altri mezzi nel capoluogo toscano per unirsi alla protesta. Il ritrovo è alle 9 in piazza Indipendenza, poi partirà il corteo che sfilerà per le vie del centro - via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, via Cavour, via della Dogana, via La Pira, via Micheli e via Capponi – con conclusione in piazza Santissima Annunziata, dove sono in programma gli interventi dal palco di Paolo Fantappiè, segretario generale Uil Toscana, Francesca Re David, sella segreteria Cgil nazionale, e poi di lavoratori, pensionati, precari.

Unico settore non interessato dallo sciopero è quello aeroportuale. I voli a Peretola saranno dunque regolari. Dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini, i trasporti (treni, autobus, tramvia), si fermeranno invece dalle 9 alle 13, con alcune eccezioni.

Per quanto riguarda Autolinee Toscane, due sono infatti gli scioperi che provocheranno ritardi o cancellazioni di corse. Il primo è quello generale indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti che inizierà alle 9, ma finirà prima delle 13, in quanto nel rispetto delle fasce di garanzia il servizio riprenderà dalle 12.30.

Dalle 17 alle 21 il secondo sciopero, indetto da Cgil, Cisl, Ui e Faisa. Disagi anche per chi si sposta in tramvia. Lo sciopero sarà però limitato alla fascia oraria 9.30-13, "durante la quale – comunica Gest - potranno verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse".

Negli altri settori lo sciopero sarà di otto ore. Previsti quindi disagi nelle scuole, dove non sono garantite le lezioni né i servizi di mensa, pre e post scuola, negli uffici pubblici e nella sanità. Anche Alia, nella giornata di oggi, garantirà solo i servizi essenziali.

Tra questi: raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri, pulizia di mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale.