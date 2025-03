Dalla musica alla Repubblica: è il Next Generation Fest

Il Next Generation Fest si appresta a tornare in un’occasione speciale: si svolgerà il prossimo 2 giugno la quarta edizione del più grande evento gratuito in Italia rivolto alle GenZ (e Gen Alfa), da un’idea del portavoce del presidente Eugenio Giani con delega alle Politiche giovanili, Bernard Dika. Migliaia di ragazze e ragazzi festeggeranno insieme alla Regione Toscana la Festa della Repubblica, affollando il Teatro del Maggio di Firenze per assistere a speech e interventi ispirazionali di speaker del mondo dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator. "Il Next Generation Fest - spiega il presidente Eugenio Giani - sarà il modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione". "Vogliamo una nuova grande giornata di confronto e di ascolto - prosegue - per ribadire ancora una volta che le giovani generazioni sono costruttrici di comunità e devono essere sempre di più protagoniste nel nostro presente e per il nostro futuro".

Le iscrizioni, gratuite, sono già aperte e iniziano ad arrivare le adesioni dei primi ospiti. Hanno deciso di salire sul palco, tra gli altri, Sarah Toscano, cantautrice che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, lo psichiatra e psicoterapeuta Antonino Tamburello, l’ex arbitro Pierluigi Collina, l’avvocatessa penalista e TikToker di successo come divulgatrice giuridica Francesca Florio; l’ex nazionale italiano di rugby Martin Castrogiovanni; Virginia Montemaggi, studentessa e content creator "la ragazza della porta accanto", che sui social offre uno spazio di riflessione su disturbi alimentari e amore per il cibo. Confermati i Phrones, comici e content creator, per l’occasione veri e propri "inviati speciali" in giro per il teatro e non solo, con collegamenti in diretta.

Con Next Generation Fest tornano anche gli spazi che ciascun ospite potrà esplorare. Si ingrandisce Ngf Village, l’area esterna al teatro allestito con angoli ristoro, play e stand. Ci sarà Ngf Expo, l’area stand di enti regionali, nazionali e europei, per conoscere le opportunità messe in campo per i giovani. E non mancherà Ngf Garden, il salotto per interviste e dibattiti a cura di Toscana Notizie (l’Agenzia di informazione della giunta regionale) e della redazione di intoscana.it. Torna anche Ngf Job, l’area a cura di Arti, che è l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, che promuoverà incontri tra giovani in cerca di lavoro, precedentemente selezionati, e imprese toscane, finalizzati a un primo colloquio conoscitivo.