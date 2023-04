Dal 17 aprile l'Unifi Green Week

Firenze, 13 aprile 2023 – Una settimana di iniziative sulla sostenibilità. È la Unifi Green Week che parte il 17 aprile e si concluderà il 22 aprile, a Firenze. La prima edizione è in collaobrazione con EuniWell, la rete di università europee per la sostenibilità e il benessere e si concluderà nel giorno in cui si celebra l'Earth Day, la più grande manifestazione ambientale dedicata alla salvaguardia del pianeta. Unifi Green Week nasce con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità. Alcuni degli eventi, per la maggior parte a iscrizione obbligatoria, sono aperti al pubblico: il 21 aprile l’appuntamento “I cambiamenti climatici: le sfide interdisciplinari della ricerca in Unifi” prevede la proiezione in contemporanea (ore 13.30, in cinque sedi dell’Ateneo) di alcuni video sul contributo di docenti e ricercatori fiorentini attivi sul climate change. Nella settimana si parlerà, fra l’altro, anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite, di eco-ansia, delle problematiche ambientali relative allo sfruttamento delle cave di marmo delle Apuane. Non mancheranno anche momenti di partecipazione attiva, come “Clean Up!”in programma il 17 aprile in cui i cittadini potranno unirsi a studenti, docenti e personale Unifi per contribuire alla raccolta di mozziconi di sigarette gettati in strada (ore 9.30, alla Biblioteca del Campus di Novoli e al plesso di via Gino Capponi).Il 19 e il 20 aprile va in scena lo “Swap Day”, due intere giornate al Plesso Capponi dedicate allo scambio di abiti e piccoli oggetti, mentre il 22 sarà la volta del “Workshop riparazioni: una seconda vita per i tuoi oggetti” (ore 15 – Chiostro di Piazza Brunelleschi).

Niccolò Gramigni