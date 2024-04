Da via di Casellina fino a Vingone. I lavori previsti per la settimana

Sarà un inizio settimana all’insegna dei lavori pubblici. E di chiusure stradali. Domani si comincia in via di Casellina, dove cominciano lavori di asfaltatura nel quadro della manutenzione straordinaria delle strade pianificata dalla giunta. Dalle 8 di mattina fino al 12 aprile, nel tratto compreso tra il numero civico 91 e il ponte sul torrente Vingone, secondo lo stato di avanzamento del cantiere e nei tratti interessati dallo stesso, è istituito il divieto di sosta sulle 24 ore con rimozione forzata su ambo i lati. Il provvedimento comporta anche il restringimento di carreggiata, consentendo il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza e il limite di 30 km orari. Gli stessi provvedimenti sono stati decisi per un altro tratto viario piuttosto strategico, ossia via delle Bagnese, dove sempre da lunedì a venerdì prossimi saranno in corso lavori di asfaltatura straordinaria della strada. Il tratto in questione è quello tra il numero civico 5 e l’intersezione con via della Pescaia. Dureranno invece fino al 19 aprile i lavori per rimettere a posto la rete del gas con il rifacimento degli allacciamenti in Via di Scandicci, Via Poccianti, Via delle Bagnese, Via Gioli, Via V. E. Orlando. Anche qui siamo in un quadrante piuttosto critico per il traffico, ossia a cavallo tra San Giusto, le Bagnese e il centro ottocentesco della città. Su questo fronte i lavori sono già in corso da qualche giorno e non sono mancate le proteste per il traffico e le problematiche relative alla sosta.