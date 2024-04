Da Verrazzano in Palazzo Vecchio. L’omaggio della città al navigatore

Dopo il successo del debutto a New York, oggi a Palazzo Vecchio si svolgerà l’anteprima del nuovo docufilm su Giovanni da Verrazzano dal titolo ’Giovanni Da Verrazzano: Dal Rinascimento a New York City’, diretto da Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer, ndr) e prodotto da Beaver Lake Pictures Srl in collaborazione con Rai Documentari. Il documentario, che vede il noto giornalista Alan Friedman nei panni di produttore esecutivo e sceneggiatore, vuole rendere omaggio a Giovanni Da Verrazzano in occasione celebrazioni per il 500esimo anniversario dell’arrivo della nave del navigatore fiorentino (nacque nel 1485 in via Ghibellina n. 89 da genitori benestanti, Pier Andrea di Bernardo da Verrazzano e Fiammetta Cappelli, che possedevano un castello a Greve in Chianti) nella baia di New York, il 17 aprile 1524. Il film contiene uno scoop storico. Grazie al lavoro dell’archivista fiorentino Marco Calafati, il film rivela per la prima volta su pellicola i documenti originali riguardanti il prestito di marzo 1523 dalla Banca Gondi, rinvenuti negli archivi della famiglia. Queste pagine confermano l’investimento di 700 scudi nella spedizione di Da Verrazzano: il finanziamento iniziale, insieme alle personali intercessioni di Antonio Gondi, si rivelarono decisive nell’ottenere l’approvazione del viaggio da parte del re di Francia Francesco I. Il docufilm, girato quasi interamente in Toscana, contiene drammatizzazioni con Carlo Pedersoli Jr. nel ruolo di Giovanni Da Verrazzano e vede l’attore Neri Marcorè come narratore.

Alla proiezione odierna (ore 18) sono attesi il presidente della Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il comandante dell’Istituto Geografico Militare generale Massimo Panizzi, i marchesi Bernardo e Vittoria Gondi, e il vicecapo Missione dell’Ambasciata degli Usa Shawn Crowley. Dopo la proiezione Pedersoli e Friedman risponderanno alle domande e parleranno con membri del cast, compreso il marchese Gondi. Seguirà una gala cena a Palazzo Gondi.

Il film è stato realizzato con il contributo della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del consiglio, del Ministero della cultura, della Regione, della National Italian American Foundation, dell’Italian American Forum, di Acsi e di Stefano Ricci Spa. "Come fiorentini siamo orgogliosi di aver aderito al progetto" dichiara Filippo Ricci, direttore creativo di Stefano Ricci Spa, ricordando che la scelta di partecipare al progetto è un omaggio ai valori fiorentini espressi attraverso le esplorazioni finanziate dai mercanti della città alla ricerca di nuovi sbocchi finanziari e commerciali per le loro attività.

Barbara Berti