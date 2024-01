"Da Leonello a Massimo: 75 anni di storia nella bottega di Lastra a Signa"

Ultimo ‘taglio’ di capelli sabato scorso per Massimo Scardigli (foto). Una bottega storica , in via Dante, nel centro di Lastra a Signa. Avviata dal babbo, Leonello, conosciuto da tutti come ‘Pausino’, nel 1945, il figlio gli è subentrato nel ’76 e da allora è stato un punto di riferimento per tutto il paese. Un valore che gli è stato riconosciuto anche dal sindaco, Angela Bagni, che ha voluto rendere omaggio alla persona e al suo lavoro, con la consegna di una targa. Tanti i volti noti che hanno varcato quella porta: il compianto Fulvio Nesti, l’ex team manager del Milan, Silvano Ramaccioni, quando i rossoneri giocavano a Firenze, il calciatore della Lazio, ma con un passato nell’Empoli, Elseid Hysai, il campione del ciclismo Francesco Casagrande. "Tanti clienti che sono diventati amici", dice Massimo.

P.F.N.