Da Helen Mirren a ’Bobby’ di Dallas. Le star di Hollywood al Niccolini

Helen Mirren, Barysnikov, Taylor Hackford, Patrick Duffy, Charles Fox e Alessio Bax: il Teatro Niccolini sempre più internazionale senza perdere la sua anima. "Sono qui per dare alla città ciò che ho avuto e conosciuto durante la mia carriera artistica" dice l’attore e pianista Hershey Felder, direttore artistico del Niccolini, teatro che per lui è il "preferito al mondo. Un posto per cantare e suonare insieme, in italiano e in inglese, coinvolgendo gli spettatori" spiega sottolineando che "le star vengono ben volentieri a Firenze: è il centro del mondo per gli artisti". Ma i suoi ospiti non arrivano per fare la classica parata da star. "Penso a questo teatro come a un luogo di scambio, dove chi è sul palco dialoga con il pubblico, lo rende parte attiva e partecipe" sottolinea Felder ricordando che il cartellone è promosso da ’FirenzeOnStage’.

Tra gli appuntamenti più attesi la celebrazione del quarantennale del film ’White Nights’ (Il Sole a Mezzanotte) con la partecipazione straordinaria di Helen Mirren, Michail Baryšnikov e del regista Taylor Hackford, prevista il 18 dicembre. La serata rievoca le tensioni della Guerra Fredda, un tema drammaticamente attuale, e sottolinea l’impegno del Niccolini di Felder a portare sul palco contenuti di spessore e riflessione.

Felder stesso sarà protagonista di due serate imperdibili: il 30 novembre, con un omaggio alla musica americana, dove il pubblico potrà cantare insieme a lui i classici di Irving Berlin e Elvis Presley, e il 6 e 7 dicembre con la prima europea del suo successo teatrale ’Rachmaninoff and The Tsar’, in cui interpreta il celebre compositore russo, esibendosi dal vivo sulle note delle sue composizioni più iconiche.

Altre date da non perdere: l’11 novembre, Patrick Duffy, celebre per il ruolo di Bobby nella serie ’Dallas’, porterà in scena la celebre produzione di Broadway ’Love Letters’; il 12 novembre Santino Fontana (il principe Hans di ’Frozen’) incanterà con la sua performance; il 27 novembre sarà il turno di Charles Fox, compositore di successi come ’Killing Me Softly’. Spazio anche per i pianisti e gli ensemble più acclamati: Boris Gilbert (domani sera), Anne Queffélec (24 novembre), Francesco Libetta (25 novembre), Filippo Gorini (8 dicembre), Quatuor Arod (10 novembre), Astrée (17 novembre), i solisti dell’Orchestra del Maggio (20 novembre) e tanti altri. fine anno con il botto: il 31 dicembre (e poi il 2 e 4 gennaio) la superstar del piano Alessio Bax proporrà brani di musica classica tra i più amati e raffinati di sempre. Tutto il programma: firenzeonstage.com.