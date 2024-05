Cultura digitale in festa con eventi formato famiglia

Figline si prepara ad accogliere il festival della cultura digitale tra piazza Ficino, Palazzo Pretorio, la biblioteca, il teatro Garibaldi e Villa Casagrande. Dal 10 al 12 maggio, ThINK propone workshop sulle nuove tecnologie e in particolare l’intelligenza artificiale. In piazza Ficino troveranno spazio l’area gaming e workshop a tema digital con una VR Arena e il Lasertag, ma anche lo street food e lo ’Psicologo on the road’ il cui camper è dedicato in particolare ai ragazzi che si preparano all’esame di maturità. Al Palazzo Pretorio sarà allestita una sala giochi anni ’70-’80 e la mostra sul videogioco, curata da Damiano Bordoni che terrà anche un workshop a tema il 12 maggio alle 10,30. Nello stesso luogo in programma anche tante altre esperienze e giochi di ruolo con visori, realtà aumentata e intelligenza artificiale. La biblioteca comunale domenica alle 10 propone la passeggiata letteral-digitale, mentre sia sabato che domenica accoglie in quattro laboratori per bambini dai 7 ai 12 anni. Tornei di gaming in programma in piazza con telecronista d’eccezione Davide Abbate, meglio noto come il 90mber. L’11 sera ThINK accoglie con il concerto dei Legno al Teatro Garibaldi, gratuito per gli under 30 che entro domani si registrano su coopfi.info/legno.

Manuela Plastina