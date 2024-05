Cronisti in classe. La carica dei 1.300 giovani redattori. Cori e tifo da stadio

FIRENZE

E’ stata una grande festa, quella di ieri al teatro Cartiere Carrara per 1.300 studenti delle classi IV e V della Primaria e dell’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado che hanno animato la premiazione di Cronisti in classe, il progetto promosso da La Nazione con il patrocinio della Presidenza del consiglio regionale della Toscana (è stato trasmesso un video- saluto di Antonio Mazzeo) e dell’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato dal dirigente regionale Roberto Curtolo con la professoressa Teresa Madeo. Un’edizione da record, primo fra tutti per il numero delle classi iscritte, ben 68, una delle quali anche dalla Germania (i cui alunni si sono collegati in video per un saluto ai presenti). E poi per l’autentica pioggia di premi offerti da sponsor e sostenitori del progetto, tutti accolti dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, dalla responsabile della cronaca di Firenze, Erika Pontini e dal nostro direttore amministrativo, Stefano Fantoni. Ma ecco i dettagli della classifica: primo posto assoluto IIA Dante Alighieri Incisa (tablet La Nazione); seconda (tablet La Nazione più premio Cartiere Carrara, presente il vicepresidente Mario Carrara, più libro Massimo Sestini): IC Dino Compagni; terza classificata: IIC Brogi Sesto (tablet la Nazione e libro Massimo Sestini). Premio Speciale La Nazione miglior disegno IIIA Dante Alighieri Incisa che vince anche il premio ChiantiBanca (borracce e lattine di olio, presente il dg Maurizio Farnesi). Poi premio speciale La Nazione a IC Spinelli Scandicci e premio ChiantiBanca (borracce e lattine di olio).

Le coppe della Regione (consegnate da Francesco Sangermano, capo di gabinetto del presidente Mazzeo) a IC-IIC Machiavelli, VA don Bortolotti Sesto, terza Santa Marta Firenze). Gli zainetti in tela di Autolinee Toscana, con il presidente Gianni Bechelli, sono andati alla ID Masaccio Firenze. Cartiere Carrara ha premiato (bag con quaderni, matite e corredo ecologico) la IIIC Calamandrei. Ancora ChiantiBanca (ombrelli artigianali) alla IIID Ottone Rosai Firenze e alla VA primaria Fanciulli Firenze; Conad Nord Ovest (buono acquisto da 100 euro, presenti i soci di Firenze Andrea Amoroso e Alessandro Taddei) alla IIID Puccini Firenze, che vince anche il premio Alia (bag con notebook e borraccia) insieme alla VB primaria Pertini Scandicci, consegnati dal presidente Alia Multiutility Lorenzo Perra (presente il direttore relazioni esterne Giuseppe Meduri). Premi Fondazione CR Firenze (carte prepagate del valore di 1000 euro, consegnate da Federica Sanna, coordinatrice ufficio comunicazione) a IA Spinelli Scandicci, IIIA Brogi Sesto Fiorentino, IIF Arrigo Da Settimello Calenzano, IIA Paoli Signa.

Archivi Storici dell’Unione Europea con il direttore Dieter Schlenker premia la IF e IG Mino da Fiesole Compiobbi; le borracce di Ait-Autorità idrica Toscana (con il dg Alessandro Mazzei) alla IID Lorenzo De’ Medici Barberino e IA Dante Alighieri Incisa; targhe, buono per visita e attestati Anbi-Associazione Consorzi di Bonifica con il presidente regionale Marco Bottino a IVB don Milani Calenzano e IIB Paoli Signa la quale riceve anche gli astucci Cispel (c’era il presidente Nicola Perini) insieme a VA Marchesi Calenzano e IIB Papini Galluzzo. Voucher Rekeep da 150 euro alla III San Giuseppe e alla IB Galluzzo che vince anche il premio del Comune di Firenze (Voucher per visita a Palazzo Vecchio, consegnato dal dottor Alessandro Baroncelli, direzione istruzione) insieme a IIB Calamandrei Firenze e IIA Mazzanti. Queste ultime due classi ottengono anche le speciali bag di Savino Volley consegnate dalla campionessa e brand ambassador Veronica Angeloni. Il buono di Publiacqua da 250 euro (con il presidente Nicola Perini) va a III D Giovanni Della Casa Borgo San Lorenzo e IIC Paolo Uccello (qui anche il premio Comune Firenze che offre un riconoscimento anche a IIC e gruppo giornalismo Poliziano e redazione Barsanti).

Altri premi sono stati assegnati da: Camera di Commercio Firenze (con il segretario generale Giuseppe Salvini) a IIA Da Vinci Lastra a Signa e IIA-IIB Mino da Fiesole. Il direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti (libro d’arte e magliette dell’artista tedesco André Butzer ora in mostra al Museo) ha premiato la IA Papini San Brunone. Premio Fondazione ITS Mita (zainetto con borraccia, taccuino, accessori, consegnati dalla direttrice Antonella Vitiello) a IIIF Paoli Signa e IIB Dante Alighieri Incisa. Premi Fralex (bag con campionario nastri adesivi, consegnati da Alessio Capaccioli) a ID Comprensivo Barberino e VA primaria Rodari. Premio Rotaract (libri AB edizioni e biglietti scontati per Museo del Giocattolo Antico, consegnati dal presidente Luca Schifano insieme a Niccolò Garbarino) a IIC Comprensivo Puccini e IIB Borgo San Lorenzo; premio Avis (bag con quaderno e penne consegnati dalla presidente regionale Claudia Firenze e dalla direttrice regionale Donata Marangio) alla IIB Cavalcanti Sesto e IV- V Primaria San Lorenzo Le Rose Impruneta; Tullia Caballero, direttrice di SCape Travel Firenze ha offerto kit sloways a tema cammino a piedi e in bicicletta a IIIC Sesto e IIB Brogi Sesto; zainetti della Fratellanza Militare (c’erano il presidente Giovanni Ghini e il direttore Tommaso Giorni) a IIC Da Vinci Lastra a Signa (più premio speciale La Nazione) e IIIA Santa Maria degli Angeli; Fondazione Ant-Associazione Nazionale Tumori ha omaggiato (libro e cuore scaccia-pensieri) con Simone Martini e Cristina Casamassimi premia VC Mameli e classi terze don Milani Firenzuola; la matita ecologica che dopo l’uso diventa una pianta offerta da Cooperativa Cristoforo (con il direttore area eventi, Francesco Vagni) per IB Calamandrei e IIA Ottone Rosai che vincono anche il premio Confesercenti (buono per uno show cooking, c’era la vicepresidente per Firenze, Ilaria Scarselli). I portachiavi artigianali del maestro Aldo Cappetti offerti da Cna (con la responsabile comuniazione Giuliana Cantini) per IIIF Da Settimello Calenzano; le pergamene del Comune di Calenzano alla VA Anna Frank (c’era l’assessora Laura Maggi); i libri del Lions Club Bargello (con Antonella Morini e Olga Mugnaini) a VC Santa Maria Coverciano; i libri di Rotary Club Firenze (con la vicepresidente Monica Degli Innocenti) a VA Primaria Diaz (anche premio Superclic La Nazione) e a IIA S.Maria degli Angeli. Computer e stampante del Rotary Club Firenze Est in memoria del giornalista Egisto Squarci (c’erano la presidente Sandra Manetti con Maria Rosa Cavallini, Giovanni Squarci e Daniela Virgili) alla IIIA Ottone Rosai; quaderni ecologici in bambù da Confcommercio (c’era la vicedirettrice Firenze-Arezzo, Gabriella Iannotta) per IIIC Puccini Firenze e IIA Santa Marta Firenze. Penne e gadget di Att-Associazione Tumori Toscana (con il coordinatore medico Giulio Ravoni in rappresentanza del presidente Giuseppe Spinelli) e la bag Coldiretti con prodotti freschi biologici (c’era Silvia Giovannini, responsabile Donne Impresa Firenze-Prato) per la IIA Brogi Sesto e VA Pertini Spinelli Scandicci). Ingresso gratuito a una delle attività educative del Museo Horne è l’omaggio Lions Club Ponte Vecchio (c’era la presidente Angela Pollastri) per la IIA Guicciardini e la IVB don Milani Calenzano. Buoni acquisto per libri nel circuito di Firenze Books in regalo da Confartigianato (era presente Giovanni Guidarelli) a IIIB Brogi Sesto e ID Puccini Firenze.