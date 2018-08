Firenze, 18 agosto 2018 - Cerimonia funebre per Alberto Fanfani questa mattina a Badia a Ripoli (Firenze).

Dopo i funerali ieri a Pisa di Alberto e Marta Danisi, nella chiesa dove i due fidanzati vittime del crollo del ponte di Genova dove avrebbero dovuto sposarsi (GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL PARROCO) il prossimo maggio, questa mattina in forma privata c'è stata anche una cerimonia a Firenze.

FUNERALI MARTA IN SICILIA - Anche per Marta, come per Alberto, ci sarà una funzione funebre nella sua terra d'origine, a Messina. L'ultimo saluto questo pomeriggio alle 16,30 nella Chiesa San Francesco di Sant'Agata di Militello (Messina). A celebrare il rito, il vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco; quindi l'ultimo viaggio verso il cimitero del paese, vicino al papà Antonino, morto quando lei aveva 10 anni, per un grave male.