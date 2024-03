Croce Rossa, arrivano i droni. Pronta una squadra di piloti

Alla Croce Rossa di Scandicci arriva la squadra droni. Ricognizione del territorio e ricerca di persone scomparse sono i vantaggi principali dell’uso di questi ‘occhi nel cielo’ che semplificano il lavoro della protezione civile in molte delle situazioni operative in cui i volontari sono chiamati a intervenire. Per questo, il Comitato cittadino della Croce Rossa ha deciso di dare vita a una squadra di piloti con le certificazioni e l’addestramento necessari per entrare in azione insieme ai volontari della Cri Regionale. Gli apparati sono in grado di effettuare rilievi 2d e 3d del territorio e saranno utilizzati a supporto degli operatori a terra e dei vigili del fuoco. Previsto l’uso di strumentazioni moderne dotate di termocamere e di sistemi di posizionamento, che costituiscono la nuova frontiera della protezione civile e un nuovo servizio del comitato di Scandicci. L’associazione, guidata dal presidente Gianni Pompei, è impegnata da tempo con nuove attività che valorizzino la sede di via Vivaldi recentemente inaugurata. Un impegno che trova anche il sostegno della società civile e della cultura. L’associazione infatti ha voluto ringraziare la compagnia teatrale degli ‘Sbalestrati’, che ieri ha consegnato un’offerta legata alla rappresentazione dello spettacolo teatrale "Nessuno" di Massimiliano Bruno. A inizio marzo, circa 300 persone hanno assistito, nella ex chiesa delle Leopoldine in piazza Tasso, a Firenze, alla rappresentazione di questo dramma contemporaneo che tratta il tema della guerra vissuta dalla parte delle vittime. Gli incassi sono stati devoluti interamente alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Scandicci.