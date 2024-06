Diventare critici cinematografici: a Firenze un laboratorio di scrittura e formazione

Firenze, 7 giugno 2024 – C’è tempo fino al 31 luglio per iscriversi a Sentiero Critic Lab, un laboratorio di scrittura giornalistica per il cinema lanciato da Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di filmografia breve che unisce in un unico evento incontri industry, workshop, pitch per sceneggiature e una residenza artistica internazionale. Il laboratorio si svolgerà a Firenze, in presenza, durante i giorni del festival, dal 9 al 15 settembre. Sentiero Critic Lab e' un laboratorio di sviluppo e formazione professionale per giovani critici cinematografici a cura di Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Cinema in collaborazione con la testata Birdmen Magazine. Questa prima edizione nasce per accompagnare 10 giovani talenti in un percorso di creazione di contenuti critici, trasversali alla selezione ufficiale dei cortometraggi in concorso al festival, e si integra con lo svolgimento delle attività annuali di Sentiero Film Factory, implementando l'offerta formativa dei laboratori di script e sceneggiatura. A chi si rivolge. Sentiero Critic Lab è dedicato a giovani aspiranti critici cinematografici over 21, che intendono cimentarsi nell’analisi di cortometraggi inediti con l’obiettivo, al termine del laboratorio, di pubblicare su una testata online specializzata (Birdmen) un resoconto composto di articoli brevi, approfondimenti e interviste dalla cinque giorni di cortometraggi in concorso della sezione ufficiale del festival Sentiero Film Factory. Gli aspiranti critici selezionati parteciperanno a 7 giorni di masterclass e workshop intensivi in presenza, guidati e coordinati dal team del Sentiero Film Factory, affiancati dal critico cinematografico, qui in veste di tutor, Alessandro Amato. Sono inoltre in programma tre masterclass e una tavola rotonda - moderata dallo stesso tutor del progetto - con i giornalisti professionisti, redattori e critici iscritti al SNCCI: Emiliano Dal Toso (Best Movie); Letizia della Luna (content manager a Mymovies.it) e Giada Sartori (caporedattrice di Birdmen). Il laboratorio si svilupperà attraverso l’analisi attenta dei cortometraggi in concorso al festival e le tecniche di scrittura per il cinema, con un focus specifico sugli strumenti analitici a disposizione. A conclusione del laboratorio, il partecipante che più si sarà distinto per qualità ed efficacia dei contenuti ideati, avrà la possibilità di collaborare per tutto il 2024 con Sentiero Off. Potrà introdurre all’inizio di ogni mese la proiezione dei cortometraggi in programma al Cinema La Compagnia di Firenze e recensire quegli stessi cortometraggi introdotti in sala, pubblicando individualmente su testata specializzata. Potrà inoltre usufruire una volta al mese del servizio gratuito di tutoraggio da remoto da parte di Alessandro Amato per il perfezionamento e la preparazione degli articoli da pubblicare. Il presente progetto/evento fa parte della programmazione di Sentiero Film Factory 2024 co-finanziato da Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio Bando Arte -Arti Visive 2024 e con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e Bronzetto Srl.