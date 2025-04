Crisi di maggioranza a Figline e Incisa: tensioni sulla variazione di bilancio

La crisi di maggioranza di Figline e Incisa passa da una variazione di bilancio da 50mila euro. Serve a coprire - è stato spiegato dalla consigliera Pd Francesca Farini in consiglio comunale - un’assunzione all’ufficio servizi sociali quale affiancamento in previsione di un pensionamento, per portare l’ufficio turistico in una sede più centrale ossia in piazza Ficino e poi (per poco meno di 36mila euro) per "trovare una soluzione alla gravità vissuta dall’ufficio stampa-comunicazione interno attualmente composto da una sola persona, mentre un anno fa erano 3". Proprio su questo punto è nato il conflitto che ha portato al ritiro delle deleghe dell’ormai ex assessore socialista Fabio Gabbrielli, dopo l’uscita dalla commissione del capogruppo Psi Umberto Ciucchi che, insieme all’opposizione, ha fatto saltare il numero legale. Stessa scelta è stata fatta in consiglio al momento del voto con seduta sospesa. Il sindaco Valerio Pianigiani (nella foto) commenta sui social quanto accaduto: "Siamo di fronte a una crisi politica che coinvolge la maggioranza. Abbiamo costruito questa coalizione un anno fa per amministrare con serietà, ascolto e concretezza. Oggi dobbiamo ritrovare quello spirito per superare le difficoltà e ripartire". Si impegna "a lavorare con tutte le forze della maggioranza per definire un nuovo patto politico capace di rispondere alle esigenze reali dei nostri cittadini". Ciucchi nel suo discorso in consiglio ha difeso a spada tratta Gabbrielli, pur dando disponibilità a verificare "se vi siano ancora margini per un confronto".

Manuela Plastina