Cresce il numero degli asili, accordo tra Comuni

Cresce il numero delle strutture destinate ad accogliere i piccoli di famiglie residenti a Pontassieve. E’ stato raggiunto un accordo con il Comune di Rufina per la possibilità di usufruire di otto posti per le famiglie residenti nel Comune di Pontassieve all’asilo nido L’Aquilone di Rufina. Posti che sono riservati alla fascia di età che va da quindici a 36 mesi. La struttura di Rufina si aggiunge così all’elenco già presente delle opportunita’, che comprende, per l’anno educativo 2023-2024, i nidi comunali Cecco Bilecco di Pontassieve (3–36 mesi), Pesciolino di Sieci (12-36 mesi), Raggio di Sole di Santa Brigida (12–36 mesi) e ai nidi d’infanzia convenzionati Ghirotondo e Saltapicchio di Pontassieve (12–36 mesi), Balducci di Compiobbi (3–36 mesi) e Pappananna di Sieci (12-36 mesi). Da oggi nelle scelte della domande on line è presente anche il nido L’Aquilone. Coloro che avessero già inoltrato la domanda e fossero interessati a modificare le preferenze dei nidi può inviare una mail all’indirizzo [email protected] . Il termine per le iscrizioni rimane quello di oggi, 15 marzo. Per iscriversi è necessario compilare la domanda online accedendo, tramite le proprie credenziali Spid, alla pagina dedicata al servizio, reperibile al link http:www.comune.pontassieve.fi.itservizischeda-servizioasili-nido-comunali-convenzionati, cliccando su domande on line nella pagina indicata, in fondo a sinistra.

Leonardo Bartoletti