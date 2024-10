"Cpr necessario. Il Comune latita"

"Quando sono gli operatori della Polizia di Stato a chiedere direttamente la realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana, la politica locale deve agire. Le dichiarazioni del Sap, nella persona del segretario provinciale di Firenze Massimo Bartoccini, rappresentano un segnale chiaro: non possiamo più permetterci di ignorare le richieste di chi vive quotidianamente il problema della sicurezza sul nostro territorio". Lo afferma, in una nota, Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega. "Il Cpr - sostiene Galli - è una priorità per affrontare l’immigrazione irregolare ed alleggerire il carico sulle forze dell’ordine". Galli prosegue: "Il Governo sta facendo la sua parte, ma il vero nodo resta l’immobilismo del Comune di Firenze e della Regione".