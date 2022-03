Covid Toscana, dove circola il virus: i dati di comune per comune

Firenze, 10 marzo 2022 – Risale il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti. La provincia 'maglia nera' toscana è Siena, a quota 168, seguita a 167 da Grosseto. Il comune con il tasso di incidenza più alto della regione è invece Semproniano, pari a 505, dovuto a 5 nuovi casi Covid su una popolazione che non arriva al migliaio di abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere come impatta il coronavirus su un determinato territorio rispetto alla popolazione residente. Una fotografia di dove circola di più il virus nella regione. Ecco i dati di giovedì 10 marzo, per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 168 (442 nuovi casi)

Grosseto 167 (364 nuovi casi)

Arezzo 145 (489 nuovi casi)

Lucca 141 (536 nuovi casi)

Massa-Carrara 132 (251 nuovi casi)

Pisa 121 (503 nuovi casi)

Livorno 116 (383 nuovi casi)

Firenze 83 (814 nuovi casi)

Pistoia 70 (203 nuovi casi)

Prato 58 (149 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di incidenza più alto si registra nel comune di Barberino Tavarnelle: 216, con 26 casi nelle ultime 24 ore. Seguono, sempre in provincia di Firenze, i comuni di Pontassieve (tasso di 156 e 34 nuovi contagi), Montespertoli (159 e 21 casi) e Reggello (157 e 26 casi in più).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il virus circola a Monteverdi Marittimo, nell'entroterra della Maremma pisana, dove il tasso sale a 405 a causa di 3 casi Covid in più nelle 24 ore su un totale di 740 abitanti. Sono inoltre sopra quota 300 i comuni di Capoliveri (373), sull'Isola d'Elba, Tresana (361), in provincia di Massa Carrara, Bibbona (345), in provincia di Livorno, e Stazzema (313), in provincia di Lucca.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre che nel comune 'maglia nera' di Semproniano, il virus continua a circolare a Pitigliano, sempre in provincia di Grosseto, con un tasso di incidenza di 433 dovuto a 16 casi Covid in più. Hanno un tasso superiore a 300 i comuni di Monterotondo Marittimo (392), Capalbio (386), Monte Argentario (371), Orbetello (365), Anghiari (346) e Sansepolcro (313).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 231 (125 nuovi casi)

Pisa 169 (151 nuovi casi)

Massa 139 (93 nuovi casi)

Grosseto 123 (100 nuovi casi)

Livorno 112 (174 nuovi casi)

Arezzo 110 (108 nuovi casi)

Lucca 110 (98 nuovi casi)

Carrara 107 (65 nuovi casi)

Firenze 84 (304 nuovi casi)

Pistoia 83 (75 nuovi casi)

Prato 59 (115 nuovi casi)