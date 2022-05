Covid, ecco come circola il virus in Toscana

Firenze, 7 maggio 2022 - E’ Livorno la provincia che oggi registra il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana. Ha raggiunto quota 79, con 263 casi in più nelle ultime 24 ore. È invece l’isola di Capraia il luogo in cui il virus circola di più: il tasso di incidenza è di 515, dovuto al fatto che su 388 abitanti ci sono stati 2 nuovi casi. Tanto basta per far diventare l’isola maglia nera.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di sabato 7 maggio, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 59 (130 nuovi casi)

Livorno 79 (263 nuovi casi)

Massa-Carrara 50 (96 nuovi casi)

Siena 72 (190 nuovi casi)

Lucca 63 (240 nuovi casi)

Pistoia 58 (169 nuovi casi)

Arezzo 59 (200 nuovi casi)

Firenze 60 (598 nuovi casi)

Pisa 73 (305 nuovi casi)

Prato 65 (167 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Vaglia, nel fiorentino. Il tasso è schizzato a 153. Segue l’Abetone con 3 nuovi casi ed un tasso del 150. Terza posizione per Marradi (Fi): tasso a 134.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus ha infettato 5 nuove persone a Semproniano, piccolo comune grossetano. Per via di questi casi in più, il tasso è salito a 505. Tasso a 290 invece a Anghiari, Arezzo.

Per quanto riguarda la Toscana nord ovest, il tasso più alto è all’isola di Capraia, dove il tasso ha raggiunto quota 515. Segue Fosciandora (Lucca) con 2 nuovi casi.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 53 (44 nuovi casi)

Siena 90 (49 nuovi casi)

Livorno 156 (102 nuovi casi)

Massa 66 (40 nuovi casi)

Lucca 88 (54 nuovi casi)

Pisa 89 (68 nuovi casi)

Arezzo 20 (20 nuovi casi)

Pistoia 90 (67 nuovi casi)

Firenze 359 (223 nuovi casi)

Carrara 102 (62 nuovi casi)

Prato 193 (119 nuovi casi)