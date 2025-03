Cortometraggio per l’inclusione. Studenti dietro la cinepresa

Un cortometraggio che vuole lanciare un messaggio forte di inclusione. E’ quello realizzato dagli alunni della scuola media Matteucci, che si sono cimentati nella realizzazione del video intitolato ‘Amici per sempre’. Il progetto, pensato e voluto nell’ambito del corso diretto dal professor Leonardo D’Amico, con il tutoraggio in aula del professor Matteo Di Padova, ha permesso a 20 studenti di sperimentare il linguaggio cinematografico con una vera cinepresa.

Il corto racconta una storia al contrario, quella di un ragazzo italiano inserito in una scuola cinese, con un’inversione di prospettiva che stimola la riflessione sull’inclusione, l’integrazione e il valore dell’amicizia. Un progetto apprezzato dal Comune, come sottolineato dal vice-sindaco e assessore all’istruzione Federica Petti: "Ringrazio la scuola per aver portato all’attenzione i problemi e i sentimenti che vivono e provano molti dei nostri studenti di un altro paese immaginando una situazione al contrario, che ha dato vita a un cortometraggio pieno di empatia e umanità. È la storia di molti ragazzi che frequentano le nostre scuole e che ancora oggi non sono considerati cittadini italiani per la legge".

La prima proiezione c’è stata nei giorni scorsi al Teatrodante, presente anche il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Montalcini, Francesco Giari, e di una rappresentanza della scuola Yucai, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del film.