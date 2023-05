Corteo dei Cobas in centro storico "per la libertà e il diritto di sciopero" "No allo sfruttamento dei lavoratori"

Circa 200 di persone hanno protestato con un corteo nel centro, partito da piazza Santa Maria Novella, in una manifestazione indetta dal sindacato Si Cobas "per la libertà di sindacato e il diritto di sciopero". Gli organizzatori hanno percorso i lungarni e le vie dello shopping, su tutte via Tornabuoni, "contro lo strapotere dei grandi brand della moda e delle multinazionali". In corteo anche lavoratori stranieri. "Mai più schiavi", uno degli slogan. "La manifestazione nasce dopo che la questura ha deciso di notificare a me e a Sarah Caudiero un foglio di via obbligatorio da Campi - ha sottolineato Luca Toscano, coordinatore Si Cobas -. Vogliamo dire che in un paese civile non può esistere che un sindacalista rischi sei mesi di carcere per essere andato in una zona industriale".