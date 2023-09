Corsi di musica per bimbi e adulti a Bagno a Ripoli - Athenaeum Musicale

Nuova sede e nuovo anno accademico per l’Athenaeum Musicale nella sua realtà ripolese. Nelle stanze di via del Pretello a Bagno a Ripoli, sono ripartite le lezioni per imparare a suonare e cantare: in programma corsi individuali di pianoforte, chitarra, violino, flauto, basso elettrico, ma anche classi di musica per chi è in culla, ovvero per bimbi dai pochi mesi ai 3 anni, un modo per crescere da subito tra ritmo e note insieme ai propri genitori. In programma poi corsi di propedeutica musicale per quelli un po’ più grandi, e per tutte le età musica d’insieme e per cantare in coro. I corsi sono in partenza e si svolgeranno sino a fine giugno in orario extrascolastico, per lo più di pomeriggio dal lunedì al venerdì. Per informazioni: 055.7327131 o 3388793931.

Le iniziative di Athenaeum godono del patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.