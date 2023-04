Corrieri in sciopero Presidio della Sda

Incroceranno le braccia, oggi per l’intero turno di lavoro, i lavoratori dipendenti e delle imprese affidatarie di appalti e contratti di trasporto e delle agenzie della filiera Sda Express Courier. A proclamare unitariamente lo sciopero a livello nazionale sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per l’indisponibilità di Sda, azienda del Gruppo Poste Italiane e dell’associazione datoriale Fedit di sottoscrivere il primo accordo di filiera". Il presidio, in via Pasolini, andrà avanti dalle 8,30 alle 10,30.