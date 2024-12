Corridoio Vasariano: finiti i lavori. Pronta la riapertura al pubblico, c’è la data

Firenze, 5 dicembre 2024 – Sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del Corridoio Vasariano, il passaggio sopraelevato che dalle Gallerie degli Uffizi conduce a Palazzo Pitti. Il prossimo 20 dicembre, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ci sarà l’inaugurazione.

La chiusura era avvenuta 8 anni fa a causa del mancato rispetto delle normative di sicurezza antincendio, ma tra fondi mancanti, ritardi e le problematiche legate al Covid, l’intervento si è protratto a lungo nel tempo. Ora il percorso di un chilometro voluto da Cosimo I de’ Medici, progettato e fatto costruire dall’architetto Giorgio Vasari nel 1565 per le nozze di Francesco I de’ Medici con Giovanna d’Asburgo, è finalmente pronto a riaprire al pubblico.

La data dell’inaugurazione ufficiale, come accennato, è quella del 20 dicembre, giorno in cui verranno completati i lavori sull’ultimo lotto e il progetto di allestimento artistico del Corridoio, su cui ha lavorato a lungo il direttore degli Uffizi Simone Verde. Ancora non si sa quando il pubblico potrà effettivamente tornare a visitarlo, ma la lunga attesa è praticamente finita. E nel giro di un paio di settimane verranno probabilmente svelate tutte le date.