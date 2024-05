Correre contro la fame nel mondo. La sensibilizzazione passa da scuola

I giovani studenti della scuola media Granacci si preparano a una competizione fatta di sport, di didattica e di vita: la "Corsa contro la fame".

Con l’istituto comprensivo Teresa Mattei, la dirigente scolastica Amalia Bergamasco e i loro docenti, hanno partecipato a un progetto promosso da "Azione contro la Fame", organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre quaranta anni nella cooperazione. Durante le ore di educazione civica, i ragazzi hanno potuto conoscere la realtà quotidiana di tanti loro coetanei nel mondo che vivono nelle difficoltà e che lottano ogni giorno per poter mangiare almeno un pasto. Quest’anno l’attenzione è andata in particolare al Bangladesh, uno dei Paesi più popolosi del mondo e con il 41% dei bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione cronica, uno dei dati più elevati della Terra.

I ragazzi attraverso domande, foto, riflessioni e un video con racconti e testimonianze hanno scoperto come vivono i loro coetanei in questo Paese.

Gli studenti, sensibilizzati sul tema, diventano poi parte attiva dell’apprendimento e viene loro chiesto di diventare promotori di donazioni a favore dei ragazzi che hanno idealmente "adottato" con il loro impegno di educazione civica.

Hanno così ricevuto un "passaporto solidale", con cui si impegnano a raccontare quello che hanno imparato sul problema della fame e della malnutrizione, a parenti, amici, conoscenti. Li impegnano poi a loro volta in promesse di donazione: un tot di denaro, per ogni giro che lo studente o la studentessa si impegnerà a percorrere durante una corsa di solidarietà, la "Corsa contro la fame".

E la voglia di percorrere tanti giri in questa giornata di solidarietà, diventa una missione di vita. La loro giornata clou sarà l’8 maggio e si svolgerà in un campo di eccezione: al Viola Park. La Fiorentina ha deciso di ospitare i ragazzi della Granacci e il loro progetto di solidarietà, per unire le forze tutti insieme, giovani e adulti, per combattere la fame nel mondo, sensibilizzando i nostri giovani e - attraverso loro - le famiglie a un problema di fronte al quale non ci si può voltare dall’altra parte.