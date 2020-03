Firenze, 10 marzo 2020 - Traffico scarso sulle principali direttrici in ingresso a Firenze, autostrade e superstrade, stamani, secondo quanto risulta alla polizia stradale e alla polizia municipale che dai monitor verificano i flussi. Secondo prime valutazioni, in queste ore il traffico - di solito congestionato per gli spostamenti pendolari - sarebbe paragonabile a quello di una domenica mattina.

Pochissimi passeggeri a bordo degli autobus urbani ed extraurbani, quasi vuote anche le stazioni ferroviarie, compresa quella centrale di Santa Maria Novella. In strada poche persone che circolano, tuttavia la città non si mostra deserta. Aumentati coloro che passeggiano indossando mascherine protettive.

Una fila si è formata davanti a una banca in via Maggio dove i clienti in attesa si tengono alla distanza consigliata dalle autorità sanitarie. Anche i negozi, di ogni categoria merceologica, sono regolarmente aperti. Tanta gente, già da ieri sera invece, nei due supermercati. Intanto davanti ai supermercati di Unicoop Firenze, nel capoluogo toscano, cartelli avvisano che «i generi di prima necessità sono regolarmente garantiti. Stiamo provvedendo al costante rifornimento dei negozi. Non ci sono difficoltà di approvvigionamento dei prodotti».

Nei supermercati Coop viene mostrato un cartello in cui si avvisano i clienti che «i generi di prima necessità sono regolarmente garantiti. Stiamo provvedendo al costante rifornimento dei negozi. Non ci sono difficoltà di approvvigionamento dei prodotti». A Galluzzo il mercato ambulante era aperto. Cancello aperto al cimitero degli Allori sulla via Senese. Prosegue il lavoro.