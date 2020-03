Firenze, 19 marzo 2020 - Niente scoppio del carro. E annullamento degli altri eventi pubblici previsti a maggio. Non c'è ancora certezza, ma la probabilità che tante manifestazioni pasquali e di primavera siano rinviate è altissima. Lo dice il sindaco Nardella a Italia 7. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Nardella, nel parlare di come la città dovrà reagire anche una volta finita l'emergenza Coronavirus, ha citato il pugile Cassius Clay affermando poi che «dopo le tragedie c'è la primavera, si può rinascere forti e uniti». Gli eventi in questione saranno o riprogrammati in un altro momento o annullati. Lo scoppio del carro è una delle grandi tradizioni fiorentine, che si svolge la domenica di Pasqua. L'arrivo in piazza del Brindellone, che ormai da secoli caratterizza la festa, potrebbe dunque non tenersi a causa del coronavirus. Pasqua, in questo 2020, cade il 13 aprile.