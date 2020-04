Firenze, 15 aprile 2020 - La scusa, quando è stato identificato dai vigili urbani, non poteva reggere: "Stavo andando in canoa a fare la spesa". E così i vigili urbani hanno multato (280 euro) un canoista che era stato sorpreso il sabato pomeriggio di Pasqua mentre si allenava grazie al drone in uso alla polizia municipale. Quel giro in canoa proprio non lo poteva fare: i divieti anti-coronavirus impediscono questo genere di attività fisica.

Il drone lo aveva individuato all'altezza di piazza Ravenna e seguito fino a quando il canoista ha terminato la sua attività, approdando sulla riva e riponendo la canoa. Quando i vigili sono arrivati sul posto però, l'uomo era già andato via. Sono quindi scattate le indagini e alla fine il canoista è stato individuato. Ha cercato una scusa ma alla fine è stato multato. Si tratta di un sessantenne.