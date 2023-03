Un focus sulla nuova riforma dello sport, il convegno a Firenze

Firenze, 31 marzo 2023 – Interessante convegno “Le società sportive: focus, criticità ed opportunità” in programma sabato 1° aprile a Sant’Apollonia (9-13), organizzato dalla Commissione Sport del Comune di Firenze. A illustrare i contenuti è il presidente Fabio Giorgetti.

Cosa si aspetta dal convegno?

“E’ un confronto con i club e rappresenta una nuova tappa di un percorso iniziato con gli Stati Generali delle Società Sportive. Offre, in particolare, l’opportunità di un focus sulla nuova riforma dello sport, su temi fiscali e gestionali, sulle criticità e sulle opportunità. Si tratta di un convegno di alta specializzazione data la presenza ed il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Firenze, dei Consulenti del lavoro e di Fiscosport. Dai lavori di sabato, mi aspetto che ci sia consapevolezza della svolta epocale che avverrà con la riforma dello sport, in particolare, con l’avvento della figura del lavoratore sportivo”.

Oltre 400 società hanno dato l’adesione e parteciperanno. Se lo aspettava?

“Le società hanno risposto con molte adesioni, ad oggi, sono oltre 400. Fa piacere perché vuol dire che abbiamo portato avanti un impegno continuo, sul territorio con i club. Credo che il lavoro svolto come delegato provinciale del Coni abbia dato risultati effettivi. Confronti come questo hanno anche la funzione di essere strumenti di servizio. Nei focus, infatti, svilupperemo temi su come rispondere alle verifiche fiscali, come fare contratti di sponsorizzazioni e altri argomenti.”

La riforma dello sport cosa può portare?

“Una svolta e la giusta tutela. La riforma dello sport può portare ad una maggiore tutela dei lavoratori sportivi, all’inquadramento di figure fondamentali per lo sviluppo dello sport, che è un’agenzia educativa e di formazione. E’ necessario, però, in una direzione condivisa, fornire gli strumenti alle società sportive per essere in grado di sostenere tutto il sistema di gestione e continuare a svolgere il grande ruolo sociale che rivestono ogni giorno”.