"Convegno su Pace e Giustizia in Medio Oriente: una prospettiva controversa"

Marco Carrai *

Sono allibito dalla conferenza organizzata in Palazzo Vecchio il 24 febbraio sotto l’egida del Comune di Firenze "Pace e Giustizia in Medio Oriente". Chi ha organizzato il convegno nella casa dei fiorentini ha dimenticato che la Pace e la Giustizia si ottengono andando al fondo delle due parole e del loro significato. Ormai tutti hanno dimenticato l’atto terroristico di Hamas del 7 ottobre, le donne e i bambini ancora ostaggio a Gaza vittime di stupri ed abominevoli atti contro la dignità umana. Come se tutto questo non esistesse. È da poco passato il giorno della Memoria e tutti hanno dimenticato. Basta leggere chi siano i relatori del convegno. Francesca Albanese per cui Israele è come il drappo rosso per i tori: ha collaborato all’Unwra l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a cui noi diamo i soldi per comprare libri da distribuire nelle scuole di Gaza dove c’è scritto che Israele e gli ebrei devono essere cancellati dalla faccia della terra. Qualcuno a quel convegno porrà questa domanda? Ne dubito. Quella stessa agenzia sotto inchiesta perché alcuni suoi membri hanno partecipato al massacro del 7 ottobre. Oppure Ruba Salih che dichiara che a Gaza è in corso una pulizia etnica. Per lei dare la caccia ai terroristi è una pulizia etnica. Oppure Mustafa Margouthi, membro del consiglio legislativo palestinese e parente del ben più noto Marwan Barghuthi, da cui non si è mai dissociato che sta scontando 5 ergastoli nelle carceri israeliane per attacchi terroristici contro obiettivi civili e militari. E poi per non farsi dire: ’Ma come non avete invitato neppure un ebreo’ ecco Sarit Michaeli e Ilan Pappè. Il primo membro della fondazione Btselem che dichiara Israele un Paese occupante e che potremmo paragonare, sempre facendo un salto storico, a Savonarola che però attende ancora dopo 600 anni la beatificazione da Santa romana Chiesa. Il secondo è uno scrittore di formazione comunista e antisionista, il cui libro di punta si intitola La Pulizia Etnica della Palestina. Ecco allora che mentre gli ultimi due relatori la Pace la devono fare con se stessi per i primi tre aspettiamo il corso della giustizia.

Per il Comune invece aspettiamo che organizzi un convegno dove si parli davvero di Pace. Si riconosca che Israele sta combattendo dei terroristi; si lavori per la costituzione di due Stati liberi e in Pace dove Hamas non sia al controllo dello stesso. Solo così ci sarà Pace e Giustizia vera.

*Console Onorario di Israele