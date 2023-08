Contro le barriere architettonicheEcco il piano ’aperto’ ai cittadini

di Sandra Nistri

Gradini anche bassissimi, dislivelli, smussi inesistenti che per chi può camminare agevolmente non sono un problema ma rappresentano spesso vere e proprie montagne da scalare per chi ha una disabilità. Ostacoli purtroppo presenti in pressoché tutte le città che il Comune di Calenzano prova a ‘cancellare’ attraverso il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) cui potranno contribuire fattivamente anche associazioni e cittadini presentando all’amministrazione, entro il prossimo 15 ottobre, osservazioni, contributi, proposte e idee per rendere la città più accessibile. La modulistica è sul sito del Comune e per informazioni si può scrivere a [email protected]

L’atto di indirizzo per il cosiddetto Peba è stato votato nella seduta del Consiglio comunale di fine luglio: nella delibera l’Assemblea calenzanese ha approvato le linee guida per la redazione del piano, dando mandato per la stesura all’area Ambiente e viabilità. Obiettivo dichiarato quello di permettere a tutti, anche a chi ha ridotta capacità motoria o sensoriale, di utilizzare gli spazi urbani e partecipare attivamente alla vita della comunità: per questo sarà realizzata la "carta dell’accessibilità" nella quale saranno mappati percorsi per accedere a edifici e giardini pubblici, attraversamenti, posizione degli stalli riservati ai disabili e degli stalli rosa. "Nel mese di settembre – sottolinea il vicesindaco Alberto Giusti – organizzeremo anche iniziative pubbliche aperte per favorire il confronto e illustrare buone pratiche ed esperienze attive sul nostro territorio".