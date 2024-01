Contributo affitti. Le famiglie ammesse sono più di 150

Sono 156 le famiglie che potranno ottenere un contributo per pagare l’affitto della casa in cui vivono. La graduatoria definitiva del Comune di Bagno a Ripoli ha lasciato fuori solo 9 richiedenti che per Isee o documenti non conformi non sono rientrati nel beneficio che vuole prevenire le morosità e i conseguenti sfratti, spesso causati da un cambio di vita, di lavoro o di capacità economica di un nucleo familiare. Il contributo ad integrazione del canone di locazione quest’anno è totalmente comunale: il Governo ha azzerato le risorse del fondo affitti, ma l’amministrazione ripolese ha messo di tasca propria 50 mila euro in più rispetto ai 20 mila euro solitamente stanziati in aggiunta a quanto arrivava dallo Stato, a cui si sono aggiunti circa 10 mila della Regione. Chi è entrato in graduatoria deve presentare entro il 31 gennaio le ricevute del canone che dimostrano l’effettivo pagamento del canone di affitto del 2023.