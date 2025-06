Contributi post alluvione. Vademecum per le famiglie

Entro il prossimo 7 luglio potranno essere presentate le domande per ottenere il Cas (Contributo autonoma sistemazione), indennità destinata ai nuclei familiari che si sono trovati nell’impossibilità di rientrare nella propria abitazione a causa di danni (come allagamenti o crolli) o a seguito di ordinanze di sgombero emesse dalle autorità competenti. La possibilità è stata aperta a seguito degli eventi alluvionali dello scorso 14 marzo nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, fra i quali rientra anche Sesto. L’importo del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare: si va da un minimo di 200 euro al mese per ogni persona che risiede nell’abitazione, fino a un massimo di 600 euro mensili.

Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti necessari per ottenere il contributo è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Sesto.

Le richieste potranno essere presentate, entro la scadenza fissata, con diverse modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo e Messi in piazza Vittorio Veneto 1 (lunedì, giovedì e venerdì 8,30-13 e martedì 15-17,30), spedizione a mezzo raccomandata ar allo stesso Ufficio, tramite pec a [email protected].

Per ulteriori info: Protezione Civile 055 4494317 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17) e Polizia municipale allo 055 4494503 / 504 con lo stesso orario.

