Consulta dei Giovani. Ecco gli ’eletti’

Nuove forze entrano a far parte della Consulta dei Giovani di Rignano: a seguito dell’avviso pubblico delle scorse settimane, tanti ragazzi hanno dato la loro disponibilità a entrare a far parte dell’organo composto da cittadini tra i 16 e i 27 anni. Avranno il compito di dare una mano all’amministrazione per indirizzarla verso politiche giovanili locali. Tra gli obiettivi, anche favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani, migliorare il dialogo con le istituzioni locali, promuovere progetti per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione nonché attività culturali, sportive, di tempo libero ed iniziative a tutela dell’ambiente. I nuovi ingressi sono Lapo Albizi, Sara Bonaiuti, Sofia Collini, Nicola Ferrari, Leon Francesco Pasqua e Livia Silei: sono stati accolti dal sindaco Giacomo Certosi che li ha ringraziati per l’entusiasmo.