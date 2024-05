"Consorzio pubblico per reindustrializzare ex Gkn: il piano del Collettivo di fabbrica al rilancio produttivo"

L’idea di un consorzio pubblico per reindustrializzare la ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, potrebbe restare un miraggio. E con esso le intere aspirazioni di ripartenza della fabbrica. Tuttavia gli operai del Collettivo di fabbrica al rilancio produttivo ci credono tanto che ieri hanno presentato il loro piano all’università di Firenze.

Se le istituzioni dovessero dare una mano, è il ragionamento di fondo, già in estate sarebbe possibile un closing per i macchinari, entro un anno partirebbe poi la produzione vera e propria con 136 posti di lavoro e 50 milioni di gettito per l’erario in 10 anni.

A garantire questo giro d’affari cinque direttrici di produzione: pannelli fotovoltaici personalizzabili, la loro installazione, il recupero e il riciclo dei pannelli prodotti da altri, le cargo bike e la gestione del condominio industriale. Il tutto con "una copertura finanziaria per 7,6 milioni di cui tre di capitale di debito" fa sapere la Rsu ex Gkn in una nota, ricordando che il "nodo rimane quello dello stabilimento, senza il quale nessun progetto industriale può essere realizzato". Secondo loro dovrebbe l’unica soluzione possibile "è un consorzio pubblico".

Per alcuni docenti della scuola di Economia e management di Unifi, dal punto di vista tecnico, il piano presenta una certa maturità progettuale e un aspetto metodologico interessante.