Tubercolosi, caso alla Beato Angelico. Batterio rilevato su uno studente

di Antonio Passanese

FIRENZE

Un caso di tubercolosi alla Beato Angelico. La Tbc è stata rilevata su un ragazzo tra fine marzo e inizio aprile ma fino a oggi la notizia è rimasta all’interno della scuola probabilmente per non creare inutili allarmismi nel quartiere e in città. Sta di fatto che l’Ufficio Igiene Pubblica della Asl Toscana Centro ha immediatamente attivato il prorocollo di profilassi nei confronti di tutti coloro che sono stati a stretto contatto con il giovane e con i suoi compagni di classe, professori compresi.

In questi giorni si stanno eseguendo gli ultimi test per verificare se la tubercolosi abbia potuto infettare altre persone, anche al di fuori del plesso.

La Tbc è una malattia causata da un batterio che si trasmette con le goccioline respiratorie emesse da un soggetto malato. Viene considerato a rischio chi è stato a contatto stretto per numerose ore con il malato in un ambiente chiuso come potrebbe essere in questo caso l’aula scolastica o eventuale laboratorio. "Si ritiene pertanto – si legge nella missiva inviata dalla Asl al personale docente e non docente della Beato Angelico a inizio aprile – di effettuare dei controlli (infradermoreazione secondo Mantoux, eventuale Rx torace e visita pneumologica/infettivologica sulla base dell’esito del test) sui compagni di classe della persona malata , sui docenti della classe e su tutti coloro che hanno trascorso con quella classe numerose ore per lavori di gruppo o altri tipi di attività".

Il batterio della tubercolosi nell’Istituto comprensivo di via Leoncavallo è stato segnalato, da alcuni babbi e mamme, al consigliere della Lega al Q3 Alessio Di Giulio (candidato per il Carroccio in Palazzo Vecchio) affinché faccia eventuali verifiche per capire quale sia la reale situazione e se si incorra in pericoli. A oggi sembra però che non siano emersi altri casi, anche se per tirare un sospiro di sollievo, studenti, docenti e personale amministrativo (compreso tutti coloro che hanno frequentato) dovranno attendere la fine delle indagini sanitarie predisposte dall’Ufficio Igiene Pubblica.

Bocche cucite tra i prof della scuola, mentre, ieri, il telefono della preside ha squillato a vuoto. Era dal 2019 che a Firenze e provincia non si sentiva parlare di Tbc: l’ultimo caso si registrò nell’aprile di 5 anni fa in una scuola primaria di Bagno a Ripoli. Dai dati in possesso del ministero della Salute risulta un decremento dei casi di Tubercolosi che da Nord a Sud dello Stivale sarebbero poche migliaia, meno di 5mila.