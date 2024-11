Consiglio: Trocher al posto di Manzini

Primo avvicendamento nelle file del gruppo di maggioranza "Immagina Fiesole", la lista civica della sindaca Cristina Scaletti e delle forze politiche del centrosinistra, Pd al primo posto. A rinunciare all’incarico di consigliere comunale è stato Tommaso Manzini (nella foto). La surroga è stata ufficializzata nell’ultima seduta del consiglio, quando il seggio vacante è stato assegnato a Cristina Trocher, avvocato e prima dei non eletti. Con la surroga, Manzini concentrerà la sua attività politica sugli incarichi di giunta. La sindaca Scaletti lo ha infatti scelto come suo vice e assessore con deleghe "pensanti" quali Lavori pubblici agricoltura e Sviluppo rurale, Politiche giovanili e Affari generali. Mantengono invece, almeno a oggi, il doppio incarico di consiglieri e assessore Tommaso Rossi (deleghe principali Ambiente e Verde) e Andrea Cammelli, che si occupa di Mobilità e trasporti, rifiuti e cimiteri, diritti degli animali. I doppio ruolo è previsto nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Ma sull’opportunità non tutti concordano. "C’è un corto circuito fra chi controllo e chi è controllato. In caso di doppio ruolo – ha spiegato Renzo Luchi, capogruppo dei Cittadini per Fiesole- si finisce con limitare l’autonomia del consiglio".

D.G.