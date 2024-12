Consiglio delle ragazze e dei ragazzi. Più di quaranta classi coinvolte. Oggi la prima seduta dell’assemblea

Al via la nuova edizione del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze. L’iniziativa fa parte de “Le Chiavi della Città”, progetto del Comune e della Fondazione Crf che raccoglie diversi percorsi educativi e integrativi della didattica per le scuole. Anche per l’anno scolastico 2024/25 saranno più di 40 le classi coinvolte. Bambine e bambini e ragazze e ragazzi daranno vita, due classi per volta, a un loro Consiglio comunale dove discuteranno e faranno proposte per rendere la città più vivibile e bella. Le proposte saranno poi portate all’attenzione del Consiglio in carica che raccoglierà le suggestioni cercando di tramutarle in azioni.Il primo Consiglio è in programma oggi.